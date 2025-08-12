Брянский губернатор поручил контролировать цены на картофель в регионе

Результаты проверок должны предоставляться в контролирующие органы

БРЯНСК, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил управлению потребительского рынка мониторить цены на картофель и предоставлять результаты проверок в контролирующие органы. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Картофель сельхозпроизводители сегодня отпускают по цене в три раза ниже, чем он лежит на прилавках. Дал поручение управлению потребительского рынка проводить регулярный мониторинг цен и представлять результаты проверок в контролирующие органы", - написал он.

В 2025 году посевная площадь картофеля в Брянской области составляет 34,7 тыс. га, что на 4 тыс. га больше показателя 2024 года. В настоящее время уборочная кампания продолжается, высокая урожайность отмечена на территории Жирятинского района - 375 ц/га, в Погарском, Клинцовском, Навлинском и Рогнединском районах - более 300 ц/га.