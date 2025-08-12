"Автодор" заасфальтировал 26 км дороги на побережье Азовского моря

Речь идет об участке трассы Старопетровка - Новопетровка - граница Запорожской области - село Куликовское

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты госкомпании "Автодор" восстановили участок дороги длиной 26 км на восточном побережье Азовского моря, связывающей курортный Бердянск Запорожской области с ДНР. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В Запорожской области на восточном побережье Азовского моря дорожники "Автодора" заасфальтировали 26-километровый участок трассы Старопетровка - Новопетровка - граница области - село Куликовское. Она идет параллельно федеральной автомобильной дороге Р-280 "Новороссия", связывает Бердянск с населенными пунктами на границе области, а также с поселками в ДНР", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что важнейшая задача восстановления инфраструктуры в исторических регионах - повысить уровень жизни людей. Для этого необходимо, в частности, сделать хорошими дороги и обеспечить транспортную доступность городов и сел, отметил вице-премьер.