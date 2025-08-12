В ЛНР отремонтировали изолятор временного содержания и два отдела МВД

Глава республики Леонид Пасечник выразил благодарность президенту Владимиру Путину, правительству и руководству МВД за создание достойных условий труда для правоохранителей

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Изолятор временного содержания и два отдела министерства внутренних дел в Краснодоне и Антраците Луганской Народной Республики отремонтировали по высоким стандартам РФ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Еще три объекта Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике отремонтированы по высоким российским стандартам. Речь идет о двух отделах и изоляторе временного содержания, расположенных в Краснодоне и Антраците. К ним подведены новые инженерные коммуникации, сделан капитальный ремонт, установлены современная техника и мебель. Все это - в сжатые сроки, всего за год", - написал он в своем Telegram-канале по итогам посещения объектов с первым замминистра внутренних дел РФ Александром Горовым.

Пасечник добавил, что модернизация объектов МВД в республике ведется активными темпами.

"Все подразделения МВД уже интегрированы в информационные системы центрального аппарата, созданы лаборатории ДНК и специальные учетные системы по дактилоскопии. Это дает возможность идентифицировать личность граждан, в том числе погибших бойцов. К середине следующего года планируется закончить строительство отделения МВД России "Октябрьский" в самом густонаселенном районе Луганска. Прорабатывается также возможность скорейшего начала восстановления полицейских участков в Северодонецке и Лисичанске", - отметил он.

Глава ЛНР выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, правительству страны и руководству МВД России за создание достойных условий труда для правоохранителей республики.

"Первый замминистра рассказал, что правительство России реализует проект по строительству и восстановлению органов внутренних дел на новых территориях. Он предусматривает ввод в эксплуатацию порядка 60 различных объектов", - подчеркнул Пасечник.