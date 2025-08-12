В найденном в Карелии захоронении могут находиться останки около 80 бойцов ВОВ

В этом месте продолжается поиск медальонов, которые позволят выяснить личности солдат

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Останки около 80 бойцов, павших во время Великой Отечественной войны, могут находиться в крупном санитарном захоронении, обнаруженном в ходе Всероссийской "Вахты памяти ФССП "Карельский фронт". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по республике.

Масштабная патриотическая акция по увековечиванию памяти без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцов Карельского фронта стартовала в Карелии 5 августа. Она объединила более 200 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов. Раскопки проводят в Медвежьегорском районе при поддержке Союза поисковых отрядов Карелии

"В ходе поисковой экспедиции в глубокой тайге удалось обнаружить яму, куда финские войска сбрасывали тела найденных на поле боя бойцов. Там могут находиться останки 80 погибших. Сейчас в этом месте продолжается поиск медальонов, которые позволят выяснить личности солдат", - рассказал собеседник агентства.

Санитарное захоронение удалось найти благодаря предварительной подготовке, проведенной совместно с Союзом поисковых отрядов Карелии. При этом точные его границы до сих пор не определены, они расширяются с каждым днем вахты.

Захоронение было намеренно завалено валунами. Это значительно усложняет работу по поиску и поднятию останков бойцов, так как использовать тяжелую технику нельзя. Участники экспедиции вынуждены аккуратно поднимать камни с помощью лебедок, а затем с помощью кисточек археологическим способом обследовать затвердевшую землю. Кроме того, продолжаются работы возле обнаруженного крупного госпитального захоронения с умершими от ран бойцами.

Успехи экспедиции

Также в ходе экспедиции поисковый отряд судебных приставов имени святого преподобного Александра Свирского обнаружил под слоем дерновой земли незахороненного бойца. Его останки бережно извлекли и перенесли во временное оборудованное место. Тщательный перебор земли в том участке помог найти личные вещи погибшего: это фрагмент и подошва сапога, солдатская ложка и патрон.

Кроме того, поисковый отряд "Импульс", объединивший судебных приставов из Челябинска, Башкирии и Кургана, обнаружил и поднял останки бойца, предположительно, погибшего зимой 1941 года. Ему могут принадлежать найденные расческа, зеркало и ложка с инициалами. Сопровождали группу участники поискового отряда "Медвежка".

"К сожалению, медальоны, позволяющие узнать их имена, отсутствовали. Благодаря найденным личным вещам предстоит установить личность солдат и найти родственников", - отметили в пресс-службе.

Всех защитников планируют захоронить с воинскими почестями 14 августа, во время окончания вахты.