В "Артеке" прошел фестиваль "Россия - будущее инноваций!"

Участники из России и разных стран познакомились с современными направлениями в сфере строительства и попробовали себя в некоторых профессиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Фестиваль строительных профессий "Россия - будущее инноваций!", на котором участники из России и разных стран познакомились с современными направлениями в сфере строительства и попробовали себя в некоторых профессиях, состоялся в международном детском центре "Артек" (МДЦ). Об этом сообщили в пресс-центре МДЦ.

"В "Артеке" прошел Фестиваль строительных профессий "Россия - будущее инноваций!". <…> Событие организовано при участии Общественного совета при Минстрое России. Фестиваль посетили артековцы из России и других стран <…>. Они с интересом участвовали во всех активностях, пробовали себя в новых сферах деятельности, получая множество знаний", - говорится в сообщении.

В честь 70-летия строительной отрасли России фестиваль был посвящен знакомству детей с ее ключевыми направлениями и профессиями. Участники проектировали здания, участвовали в квестах и деловых играх, изучали инновационные материалы и создавали памятные сувениры для участников специальной военной операции.

"Профессия строителя очень важна для любой страны, это созидательная профессия. Каждый год нужно отстраивать много миллионов квадратных километров жилья, инфраструктуры для того, чтобы страна развивалась", - отметила председателя юношеского общественного совета Таисия Рагозина. Свои активности представили ведущие вузы и профильные организации, в том числе МАРХИ, фонд "Точно Добро" и проект "Малоэтажная Академия".

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает столетие, праздничные мероприятия пройдут в России и за рубежом.