В республике на сортировку направляется до 190 тыс. тонн отходов

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Сложности выполнения показателя по доле захораниваемых твердых коммунальных отходов (ТКО) выявлены в Чувашии, сообщил вице-премьер республики Дмитрий Краснов на заседании совета при главе по стратегическому развитию и проектной деятельности. Это связано с тем, что комплексы по обработке отходов загружены только на 60%.

"Региональным проектным офисом <…> осуществляется работа по оценке рисков, готовятся совместные с органами власти предложения [по их устранению]. <…> На 1 августа в реестр рисков вошло 28 возможных инцидентов, из них <…> в ходе анализа и совместной работы с коллегами <…> 27 <…> были закрыты. <…> Один риск подтвержден: риск с типом "Недостижение показателей" - это доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных ТКО", - отметил Краснов.

Данный показатель включен в региональный проект "Экономика замкнутого цикла", который реализуется в Чувашии с 2025 года и входит в состав национального проекта "Экологическое благополучие". Согласно указу президента, к 2030 году необходимо обеспечить сортировку всех твердых коммунальных отходов, отправлять на захоронение не более 50% таких отходов и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. "Если с показателем по обработке ТКО проблем на сегодняшний день нет, то с показателем по доле захораниваемых отходов возникают сложности. Данный показатель напрямую зависит от количества отобранных во время сортировки ТКО вторичных материалов и ресурсов, то есть чем больше отобрали, тем меньше захоронили", - пояснил на заседании министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

По его словам, межмуниципальная система обработки ТКО включает два комплекса по обработке отходов в Чебоксарах и Новочебоксарске мощностью по 150 тыс. тонн в год каждый (построены в рамках концессионного соглашения) и мусоросортировочную линию в Вурнарском округе мощностью 20 тыс. тонн в год. "В настоящее время в республике на сортировку направляется до 190 тыс. тонн отходов, что составляет 67% от общего объема образованных твердых коммунальных отходов. <…> Фактически уровень максимальной загрузки указанных комплексов по обработке отходов в 2024 году составил более 189 тыс. тонн, или 59%, за первое полугодие текущего года - 91 тыс. тонн, или 60% от проектной мощности объектов", - отметил министр.

Он добавил, что достижение целевого показателя по доле захораниваемых ТКО обеспечивается по результатам деятельности концессионера по обращению с твердыми коммунальными отходами. В связи с этим Минприроды Чувашии неоднократно направляло обращения в адрес предприятия об увеличения доли отбираемых вторичных отходов, однако пока "положительной реакции не последовало".