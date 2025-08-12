В экспозицию вошли более 40 архивных снимков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Выставка "Дорогами войны и мира Евгения Халдея", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, передает корреспондент ТАСС. В экспозицию вошли более 40 архивных снимков, сделанных легендарным военным фотокорреспондентом ТАСС с 1941 года по 1945 год.

"Работы Евгения Халдея занимают особое место в истории XX века. Еще мальчишкой при помощи собранного самодельного фотоаппарата он сделал свой первый снимок. Затем прошел всю Великую Отечественную войну", - сказал на открытии исполняющий обязанности директора музея Анатолий Перебыковский.

Он напомнил, что первая съемка Халдея - "Москвичи слушают сообщение Молотова о начале войны" - датирована 22 июня 1941 года, а последняя - "Парад Победы на Красной площади" - 24 июня 1945 года.

"Хотя Евгений Халдей не снимал в блокадном Ленинграде, выставка его работ органично дополнит наше музейное пространство", - подчеркнул он.

Фотография регулировщицы Марии Лиманской, сделанная в Берлине в мае 1945 года, снимки "Флаг Победы на Бранденбургских воротах", "Поэт Евгений Долматовский со скульптурной головой Гитлера у Рейхстага" (Берлин, 1945), кадры Парада Победы в Москве - эти и другие знаменитые работы Евгения Халдея посетители смогут увидеть до 12 октября 2025 года. Соорганизатором выставки является петербургская фотогалерея Art of Foto.

"Наш президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Выставка - знаковое событие для нашего города, который свято хранит память о войне и блокаде. В экспозицию вошли не просто фотографии легендарного мастера, а ценные документы эпохи, живые свидетельства подвига нашего народа. Для нас очень важно, что эти уникальные снимки представлены в Музее обороны и блокады Ленинграда. Они помогают понять, как пример стоявшего насмерть города вдохновлял фронт и тыл. Помогают вспомнить тот трудный путь, который прошла страна ради нашей общей Великой Победы", - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Смольного.

В качестве фотокорреспондента ТАСС Евгений Халдей вместе с Советской армией побывал на многих фронтах Великой Отечественной войны. 10 ноября 1942 года приказом народного комиссара Военно-морского флота Николая Кузнецова был зачислен в кадровый состав ВМФ с присвоением военного звания техник-интендант 1-го ранга.

Работал в Керчи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Ялте, Севастополе, а после освобождения СССР - в Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии и Германии. Принимал участие в фотосъемках Потсдамской конференции держав-победительниц, посвященной послевоенному устройству (17 июля - 2 августа 1945 года), а также Советско-японской войны.