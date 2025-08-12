Как отметил глава АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Дмитрий Иванов, в России открыто 90 Международных клубов дружбы, а партнерские отношения выстроены с молодежью из 140 стран

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 40 тыс. детей из России и других стран примут участие в фестивальных мероприятиях, организованных АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор организации Дмитрий Иванов.

"В ближайшие пять лет нас ежегодно ждут крупные международные фестивальные мероприятия, участниками которых в общей сложности станут более 40 тыс. ребят из России и других стран. Это будут тематические слеты на 2 тыс. участников, первый из которых пройдет уже с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде, Международный фестиваль молодежи на 10 тыс, который состоится в Красноярске в следующем году и, наконец, сам Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в 2030 году и соберет 20 тыс. участников", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в России открыто 90 Международных клубов дружбы, а партнерские отношения выстроены с молодежью из 140 стран. Суть клубов в том, что за каждым регионом закреплена страна-партнер, с которой развивается сотрудничество. Иванов поделился, что этим летом были организованы четыре летних школы, участниками которых стали более 300 иностранцев. Среди них 29 дизайнеров из девяти стран, обучавшихся в академии "Меганом", 150 преподавателей русского языка и истории из 22 стран, участвовавших в программе в центре знаний "Машук", 110 управленцев из 42 стран в мастерской управления "Сенеж" и 50 специалистов из 16 стран стали членами Всероссийского образовательного форума "Шум".

Иванов поделился, что на данный момент открыто 114 Международных проектных офисов ДВФМ по всему миру, ведется сотрудничество с посольствами, молодежными объединениями и лидерами из 136 стран мира. Говоря о просветительских проектах, он рассказал, что 35 представителей новых медиа из 19 государств посетили памятные места Великой Отечественной войны в рамках тематического блог-тура в честь 80-летия Победы. "Главная идея нашей работы - мы объединяем неравнодушную молодежь со всего мира вокруг идей традиционных ценностей, поиска общности, мультикультурного диалога и создания открытого многополярного мира", - добавил он.

Говоря об участии армянской молодежи, Иванов отметил устойчивый интерес с обеих сторон, свидетельствующий о большом потенциале российско-армянского молодежного сотрудничества. Так, по его словам, представители Армении с удовольствием участвуют в проектах ДВФМ: во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе приняли участие более 200 представителей Армении, они также приняли участие в форуме "Шум", событиях в "Машуке" и "Сенеже". "С особым энтузиазмом представители Армении присоединились к памятным акциям, проводимым по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года мы ожидаем порядка 30 представителей Армении", - заключил Иванов.