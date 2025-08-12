Древаль: в России до конца года откроют около 1 тыс. литературных клубов

Генеральный директор Российского общества "Знание" отметил, что инициатива о возрождении чтецких программ в школах была поддержана президентом России Владимиром Путиным в 2024 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. литературных клубов для школьников будет открыто в России до конца 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Он отметил, что во вторник под председательством советника президента РФ Елены Ямпольской состоялось заседание экспертной комиссии по вопросам преподавания русского языка и литературы. "Одной из ключевых тем стало возрождение чтецких программ в школах <…>. Ключевым элементом проекта станет создание литературных клубов, которые начнут работать в новом учебном году и объединят школьников разных возрастов. До конца 2025 года планируем открыть около тысячи таких клубов", - написал Древаль в своем телеграм-канале.

Он отметил, что инициатива о возрождении чтецких программ в школах была поддержана президентом России Владимиром Путиным в 2024 году, 22 августа этого года совместно с Министерством просвещения будет запущен проект "Чтецкие программы".

В рамках проекта также проведут более пяти тысяч встреч с актерами, поэтами, мастерами художественного слова. "Здесь будут звучать произведения классиков и современных авторов, проходить чтения по ролям, творческие задания, интерактивные лекции, кинопоказы и тематические недели с участием известных артистов и писателей. Участие в проекте уже подтвердили Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Захар Прилепин и другие деятели культуры", - подчеркнул глава общества "Знание".