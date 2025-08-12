Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор ввел дополнительные меры профилактики в Калининградской области из-за высокого уровня заболеваемости энтеровирусом. В первую очередь мероприятия связаны с детьми, поскольку именно через них преимущественно передается инфекция, сообщается в группе ведомства во "ВКонтакте".

По данным Роспотребнадзора, уровень регистрируемой заболеваемости энтеровирусом в Калининградской области остается высоким и превышает среднемноголетние показатели. Кроме того, сохраняется динамика роста заболеваемости.

"В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха и оздоровления в целях профилактики групповой заболеваемости введены дополнительные противоэпидемические мероприятия, включающие режимы текущей дезинфекции в групповых, пищеблоках, столовых, санузлах, дезинфекции столовой посуды", - сказано в сообщении.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в Калининграде. Там по рекомендации Роспотребнадзора с 13 августа и до особого распоряжения приостановят работу пяти фонтанов. Это позволит избежать формирования групповых очагов, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Речь идет о фонтанах у Музея изобразительных искусств, стадиона "Балтика", памятника морякам-балтийцам на Московском проспекте, а также на набережной Верхнего озера и в сквере перед Домом искусств.

Об инфекции

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.

Чтобы избежать заболевания, Роспотребнадзор советует мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи, после каждого посещения туалета и прогулки. Тщательно стоит мыть фрукты и ягоды, а также покупать арбузы и дыни только целыми. Также стоит на время отказаться от посещения с ребенком общественного бассейна при неуверенности в обеззараживании воды. Это связано с тем, что энтеровирус может протекать бессимптомно, а вода может быть загрязнена инфекцией.