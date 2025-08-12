Мэр города Евгений Наумов почтил память защитников и подчеркнул важность сохранения исторического наследия

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Церемония зажжения Огня Памяти в честь погибших героев Великой Отечественной войны прошла в Краснодаре у мемориала "Защитникам Пашковской переправы", где в годы войны шли ожесточенные бои за единственный в городе понтонный мост через реку Кубань. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В краевой столице у мемориального комплекса "Защитникам Пашковской переправы" прошла торжественная церемония зажжения Огня Памяти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны героев. Огонь привезли из Свято-Вознесенского храма", - говорится в сообщении.

Мэр Краснодара Евгений Наумов почтил память защитников и подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Право первыми зажечь огонь получили командир городского отряда Почетного караула Владислав Хить и участник специальной военной операции, гвардии майор ВДВ Георгий Кольцов. В церемонии также приняли участие представители духовенства, краевых и муниципальных властей, общественных организаций.

В годы Великой Отечественной войны понтонный мост в Краснодаре оставался единственным в городе путепроводом, соединяющим два противоположных берега реки Кубань. Из-за своей стратегической значимости на этом небольшом участке шли ожесточенные бои.

Краснодар был захвачен немецкими войсками в августе 1942 года, оккупация длилась 186 дней. В феврале советским войскам удалось форсировать реку Кубань и прорваться к окраинам города, под контроль были взяты трамвайное депо и железнодорожная станция. В ночь с 11 на 12 февраля 1943 года проходила операция по освобождению центральной части города, полностью Кубань была освобождена только осенью 1943 года.