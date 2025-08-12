Глава государства отметил, что участники обсудят широкий круг проблем, получат поддержку единомышленников и более опытных специалистов в ходе дискуссий и встреч с известными журналистами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" от Росмолодежи в Калининградской области, отметив, что мероприятие объединит начинающих журналистов, открытых к новым знаниям.

"Отрадно, что ваш проект [проект платформы "Росмолодежь. События"] развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что участники обсудят широкий круг профессиональных проблем, получат поддержку единомышленников и более опытных специалистов в ходе дискуссий и встреч с известными журналистами. Путин подчеркнул, что именно от участников, которые работают в СМИ, зависит объективное освещение жизни страны и ее правдивого образа в информационном пространстве. Президент добавил, что деятельность журналиста призвана служить объединению народа России, воспитывать патриотизм и сопричастность к судьбе Отечества в подрастающем поколении.

"Желаю вам плодотворного общения и добрых, незабываемых впечатлений", - заключил президент

Ранее стало известно, что порядка 8 тыс. заявок из всех регионов России и свыше 100 стран поступило для участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Шум". Он проходит в Калининградской области с 12 августа по 14 сентября.