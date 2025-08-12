Платформа позволяет автоматически оценивать риски срыва сроков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области запустили на территории региона цифровую систему, которая позволяет оценивать строительную готовность объектов, в том числе ремонтируемых дорог и возводимых капитальных зданий. Это позволяет автоматически оценивать риски срыва сроков, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Ход работ на объектах Вологды и Череповца помогает отслеживать цифровая система "Благоустройство". Новый модуль, разработанный вологодскими специалистами, запустили на базе информационно-аналитической системы Ситуационного центра губернатора Вологодской области. <..> Автоматически выделяются участки, где есть риски срыва сроков. Такой подход позволяет оперативно реагировать и корректировать ход работ по подготовке к 880-летию Вологды и 250-летию Череповца", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что новая система собирает и анализирует данные обо всех объектах строительства, реконструкции и ремонта, обновляет их в режиме реального времени и представляет в виде наглядных графиков и таблиц. Все объекты благоустройства - от архитектурной подсветки и ремонта фасадов до строительства и капитального ремонта учреждений и дорог - отображаются на интерактивной карте.

"В один клик можно узнать: название подрядной организации, количество людей и техники на объекте, процент готовности, фотоотчет о проведенных работах, сведения об изменениях и темпах выполнения", - добавил Филимонов.