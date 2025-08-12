В ходе финала, который пройдет в Казани, конкурсанты представят в реальных условиях практики наставнической работы с детьми

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия полуфинала всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!" прошла в Чебоксарах. В новой номинации, предусмотренной для участников специальной военной операции "СВОй наставник", во всех полуфиналах состязались 158 человек, из них финалистами стали 80 бойцов, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатриотцентра Росмолодежи.

На конкурс наставников "Быть, а не казаться!" подано 70 тыс. заявок. В полуфиналы, которые состоялись в четырех городах России, прошли 2 тыс. человек. Впервые в этом году введена номинация для участников спецоперации "СВОй наставник": по словам директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой, подано около 400 заявок, в полуфиналы прошли 158 человек, в том числе 48 кавалеров ордена Мужества, 9 обладателей Георгиевских крестов и 42 награжденных медалями "За отвагу".

"По итогам состязаний финалистами стали 80 участников специальной военной операции. В ходе финала, который пройдет в Казани, конкурсанты представят в реальных условиях практики наставнической работы с детьми. После этого практики доработают, а победители вернутся в свой регион и будут транслировать эти практики уже повсеместно", - отметили в ведомстве.

Заключительный, четвертый полуфинал прошел в Чебоксарах с участием конкурсантов из Приволжского и Уральского федерального округов. Беликова сообщила журналистам, что каждый полуфинал "по-своему уникален в первую очередь не программой, а людьми". К примеру, в полуфинале самым возрастным участником стал 72-летний тренер по самбо. Кроме того, в Чебоксарах встретились два боевых товарища, которые в ходе общения выяснили, что один из них со своим отрядом спас другого во время боевых действий.

Беликова также рассказала историю конкурсанта из Башкирии. "Молодой парень подорвался на мине [в зоне проведения спецоперации], лишился ноги, истекал кровью. <…> Через все <…> преграды, огонь беспилотников с поля боя его забрал отец, который выполнял задачи в его же подразделении. <…> А через полгода <…> отец спас еще пятерых таких же ребят", - рассказала Беликова.

Исполнительный директор Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи "Наставники России" Андрей Самотоин сообщил журналистам, что участники СВО и в целом ветераны боевых действий "сегодня достаточно востребованы", что и продемонстрировал конкурс. "Они являются действительно настоящим примером для школьников, студентов. <…> Но патриотическое воспитание <…> начинается всегда с семьи", - отметил Самотоин.

О конкурсе

Конкурс "Быть, а не казаться!" проводится второй год. Его цель - развитие института наставничества, укрепление связей между поколениями, поддержка общественных инициатив и создание эффективной системы преемственности в деле гражданско-патриотического воспитания. Главным итогом станет создание базы наставнических практик.

Заявки в этом году подавались в пяти номинациях: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник-лидер", "Наставник на службе", "СВОй наставник". Для инструкторов, педагогов и методистов, проработавших в области патриотического воспитания не менее 20 лет, введена внеконкурсная номинация "Заслуженный наставник".

Полуфиналы прошли в Иваново, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Чебоксарах. Финал состоится в октябре в Казани с участием 400 человек. Для них будет подготовлена углубленная образовательная программа, прикладные мастер-классы, встречи с известными экспертами и наставниками. По итогам состязаний определят 100 победителей.