К сотруднику аэропорта Шарль-де-Голль в Париже применили дисциплинарные меры, сообщил министр-делегат по вопросам транспорта Филипп Табаро

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Франции временно отстранили от работы авиадиспетчера аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, выкрикнувшего лозунг "Свободу Палестине" во время переговоров с экипажем израильской авиакомпании El Al. Об этом в X сообщил министр-делегат по вопросам транспорта Филипп Табаро.

"Ему запрещено исполнять свои обязанности до особого распоряжения. В его отношении незамедлительно начата дисциплинарная процедура. Наказание должно соответствовать проступку", - написал Табаро.

Он уточнил, что инцидент произошел утром 11 августа, о нем сообщил израильский авиаперевозчик. "Это нарушение правил радиосвязи, которая должна использоваться только для решения вопросов безопасности и регулирования воздушного движения, - указал Табаро. - Кроме того, это вредит имиджу государственной службы [гражданской авиации]".

Как уточнила радиостанция Europe 1, авиадиспетчер выкрикнул лозунг во время посадки самолета El Al.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, что сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве для уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. Израильский военно-политический кабинет недавно одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.