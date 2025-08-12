Массовая атака на россиян может начаться уже в 2025 году, сообщили специалисты компании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Кибермошенники решили использовать бренд госпрограммы "Здоровая Россия", запущенной в 2009 году, в своей схеме по обману россиян, сообщили ТАСС специалисты компании F6. Они собираются через фейковые сайты предлагать россиянам "медицинскую помощь" - избавление от морщин, лечение простатита, повышение потенции.

Сайты мимикрируют как под "Здоровую Россию", так и под несуществующую онлайн-клинику. Утверждается, что 117 из 143 обнаруженных ресурсов созданы 4 августа 2025 года, остальные - раньше. В F6 предполагают, что мошенническая кампания еще не запущена полноценно, поскольку сайтов нет ни в поисковой выдаче, ни в ссылках в соцсетях. Тем не менее, массовая атака на россиян через эти сайты может начаться уже в 2025 году.

Среди видов "услуг", с которыми могут столкнуться пользователи, есть предложения сдать "все виды анализов", выбрать оптимальную программу "лечения" или "восстановления", получить помощь с повышением потенции, с избавлением от морщин, нормализацией давления, лечением простатита и проблемами с пищеварением. Услуги предлагаются россиянам и россиянкам от 35 до 75 лет.

На одном таком сайте якобы "Здоровой России" для получения помощи предлагается заполнить "анкету участника" с весом, ростом, возрастом, именем и телефоном, на сайте "клиники" нужно оставить имя и телефон.

Мошенники уже использовали бренд "Здоровой России" - в 2015-2016 годах, продавая с помощью этого различные услуги под видом медицинских центров. Тогда речь шла об обзвонах россиян и навязывании им услуг и "препаратов" в кредит. После 2020 года схему адаптировали под дистанционную продажу якобы препаратов. В F6 считают, что таким образом схема с дистанционной продажей сомнительных препаратов под видом лекарственных средств и БАДов "возвращается".

После того, как пользователь оставит свои данные, ему перезвонит мошенник, чтобы проконсультировать", и предложит купить лекарства по программе якобы индивидуального лечения. Жертва же потеряет деньги и имеет риск столкнуться с повторной атакой под предлогом "компенсации за покупку", предупредила старший аналитик департамента Digital Risk Protection в F6 Тамара Цкиманаури.