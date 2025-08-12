Число машин в очереди к Крымскому мосту сократилось до 573

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, по состоянию на 00:00 мск снизилось до 573 . Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 573 транспортных средства. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

К 10:00 мск 12 августа в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось 890 машин. После полудня очереди начали увеличиваться, и к 16:00 мск со стороны Керчи ожидали проезда 1 210 транспортных средств.