В ЛНР беременные студентки смогут получить около 90 тыс. рублей пособия

Повышенная выплата по беременности и родам станет доступна с 1 сентября 2025 года

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Студенткам ЛНР, согласно федеральному закону, с 1 сентября станет доступным повышенное пособие по беременности и родам - около 90 тыс. рублей за 140-дневный отпуск. Об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда России по региону.

"С 1 сентября 2025 года выплаты по беременности и родам в Луганской Народной Республике будут значительно повышены. Согласно новому порядку расчета, сумма пособия больше не зависит от размера стипендии, а определяется региональным прожиточным минимумом в ЛНР, установленным на уровне 18 169 рублей. Это означает, что независимо от размера стипендии каждая студентка сможет рассчитывать на среднюю сумму около 90 тыс. рублей за 140-дневный отпуск по беременности и родам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что повышенный размер пособия распространяется на студенток вузов, колледжей, училищ, техникумов, учреждений дополнительного образования и научных организаций очной формы обучения.

16 июля Совет Федерации ФС РФ одобрил закон, согласно которому для студенток и аспиранток пособие по беременности и родам увеличится до уровня регионального прожиточного минимума.