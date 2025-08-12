МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и школе, поэтому необходимо убрать фастфуд и оставить только здоровую пищу в школьных буфетах. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди").

"Мы предлагаем менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой. Это инвестиция в здоровье, которая начнет работать уже сегодня и даст эффект на десятилетия вперед", - сказала депутат.

Она отметила, что дети в школах проводят значительную часть дня, поэтому именно в образовательных учреждениях можно сформировать устойчивые привычки к здоровому питанию. "Если в буфете будут не булочки и газировка, а сбалансированные и вкусные блюда, это станет нормой для ребенка", - сообщила Горячева, подчеркнув, что изменения меню в школьных столовых - это про здоровье нации в будущем.

"Как показало наше обсуждение на круглом столе в Госдуме, рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и школе. Легкая доступность фастфуда и сладостей увеличивает риск лишнего веса, а значит - и серьезных заболеваний в будущем", - сказала депутат.

В опубликованной ранее резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России, организованного партией "Новые люди", было предложено создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов.