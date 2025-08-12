Меры необходимы в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна на территории Грузии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта будет запрещено на Военно-Грузинской дороги с 07:00 до 18:00 мск 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Северная Осетия - Алания.

"В связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 07 часов 00 минут 13 августа 2025 года до 18 часов 00 минут 13 августа 2025 года", - говорится в сообщении.