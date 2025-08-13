Индивидуальный предприниматель получил штраф в сумме 500 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель, по вине которого почти 100 детей из регионов Дальнего Востока не попали на отдых в КНР, получил штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура возбудила в отношении туроператора дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей). По результатам его рассмотрения индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 500 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что также возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).

Ранее прокуратура сообщала, что бывший сотрудник турфирмы организовал поездку детей из Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей в Китайскую Народную Республику в период с 27 марта по 4 апреля 2025 года, однако условий договоров исполнить не смог - не хватило средств. В итоге почти 100 детей не смогли покинуть страну. Отмечается, что предприниматель не была включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.