Фидель-Антонио Кастро-Смирнов рассказал о своем проекте, в ходе которого 11 кубинских спортсменов-парашютистов совершили прыжок на территории спортивного городка в Гаване

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Внук лидера кубинской революции Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов рассказал корреспонденту ТАСС, что с теплотой относится к российскому народу. Во вторник Кастро-Смирнов возглавил группу кубинских спортсменов-парашютистов, которые произвели на стадионе в Гаване "Прыжок в честь Фиделя" в преддверии 99-летия команданте.

Эта акция символически открыла программу празднования на Кубе 100-летия со дня рождения Фиделя Кастро, которое будет отмечаться в 2026 году. "Прежде всего, я хотел бы передать привет дорогому народу России", - сказал внук команданте. "Моя мама - русская, она родилась 9 мая 1945 года в СССР, я с большой теплотой отношусь к России, это у меня в крови", - подчеркнул он.

Кастро-Смирнов рассказал о своем проекте, в ходе которого 11 кубинских спортсменов-парашютистов совершили 12 августа прыжок на территории спортивного городка в Гаване с кубинскими флагами и полотнами с портретами Фиделя Кастро в руках. "Наше время - это время Фиделя, оно продолжает быть временем Фиделя", - сказал он, отвечая на вопрос о значимости наследия команданте для современной кубинской молодежи. "Наши молодые люди не позволят "умереть" Фиделю в год его 100-летия, это наша история, наша революция. И нашим спортивным проектом - сосредоточием спорта, искусства, науки, культуры - мы воздаем дань памяти Фиделя, говорим ему о нашей любви и благодарности", - подчеркнул Кастро-Смирнов.

"Куба помнит о жертвах, о пролитой в борьбе крови, мы будем продолжать бороться. И в этот решающий для нашей родины час мы говорим, что мы - с революцией, а Фидель - в нашем сердце, в нашей крови и наших мечтах", - сказал он, выступая перед публикой после того, как спортсмены совершили прыжок.

Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, выступая 26 июля в городе Сьего-де-Авила на центральном мероприятии одного из главных праздников Кубы, Дня национального восстания, сообщил, что 13 августа в стране официально начнется обширная программа празднования 100-летия Фиделя Кастро. Местные СМИ сообщают, что программа, одобренная ЦК Компартии Кубы, откроется торжественным мероприятием в историческом комплексе Биран - в этом населенном пункте, расположенном на востоке Кубе, родился 13 августа 1926 года Фидель Кастро. Подробности программы местные власти пока не сообщали.