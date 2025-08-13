В Стрежевом возобновили работу детсадов после перебоев с электричеством

Как отметил мэр города Валерий Дениченко, замена вышедших из строя кабельных линий начнется 14 августа

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Детские сады и муниципальные учреждения Стрежевого в Томской области возобновят работу после временной приостановки из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил мэр Валерий Дениченко.

"Детские сады сегодня будут работать. <…> Администрация и все муниципальные учреждения работают сегодня в обычном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что пока электроэнергия подается по временной схеме. Замена вышедших из строя кабельных линий начнется 14 августа. Дениченко отметил, что горячую воду уже запустили в трубы, "но без дополнительных насосов в микрорайонах".

"Поэтому горячая вода будет, но не везде достаточно горячая и с не всегда достаточным напором. До завершения ремонта кабелей, то есть около недели", - проинформировал мэр.

Ночью 12 августа в Стрежевом произошел пожар на подстанции, из-за чего в городе отключили электричество и воду. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях и детских садах был объявлен выходной, а горожанам посоветовали отправиться на дачу. В прокуратуре предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. В 13:32 мск 12 августа глава города сообщил, что электроснабжение жилого фонда восстановлено.