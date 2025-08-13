Он будет еженедельным, сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый прямой рейс из Анадыря во Владивосток будет запущен в октябре, он будет еженедельным. Об этом сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейсов Анадырь - Владивосток. Начало полетов - 27 октября, рейс будут еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь - Владивосток - важное для нашего округа, востребованное у жителей. Договоренность с перевозчиком - результат большой работы", - написал губернатор Чукотки.

Рейс дополнит маршрутную сетку прямых авиарейсов с Чукотки. В настоящее время из Анадыря доступны прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека осуществляются рейсы в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино - в Магадан.