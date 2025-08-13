Во время праздника полиция совместно с мэрией города будет проверять все торговые точки города, которые торгуют спиртными напитками

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Продажу алкоголя во всех магазинах Кызыла в Туве запретили 15 августа в День Республики. Об этом сообщили в мэрии города.

"В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан в дни проведения мероприятий, посвященных "Дню Республики Тыва-2025", мэрия города Кызыла постановляет: запретить 15 августа 2025 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках, расположенных на территории Кызыла, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - сообщили в мэрии.

Во время праздника полиция совместно с мэрией Кызыла будет проверять все торговые точки города, которые торгуют спиртными напитками.

Республика Тыва была основана в 1921 году. В октябре 1944 года республика добровольно вошла в состав СССР. Празднование Дня Республики в Туве проходит 15 августа. Дата закреплена в Конституции Тувы и является выходным днем.