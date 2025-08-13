В рамках Недели в Красноярске пройдут показы фильмов о героях Алсиба, а также мероприятия традиционно пройдут в школах города

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Неделя памяти героев-летчиков, погибших во время перелетов по воздушной трассе Аляска - Сибирь (Алсиб) во время Второй мировой войны, пройдет в Красноярске в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Красноярска.

Алсиб - советский участок воздушной трассы, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.

"В ноябре этого года запланировано проведение Недели памяти о героях красноярской воздушной трассы (трассы Аляска - Сибирь). В рамках Недели пройдут показы фильмов о героях Алсиба, а также мероприятия Недели традиционно пройдут в красноярских школах", - сообщили в мэрии.

Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Номе на Аляске. Участок советской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность маршрута превышала 6,5 тыс. км. Проектировал трассу известный полярный летчик Василий Молоков. Всего Алсибом было доставлено для дальнейшей отправки на фронт около 8 тыс. бомбардировщиков и истребителей, транспортных и учебно-тренировочных самолетов. Также по трассе перевозилась различная техника и товары народного потребления.