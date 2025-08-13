МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Национальная полиция Украины зафиксировала 1 842 попытки вывезти за границу подлежащих мобилизации мужчин. Об этом свидетельствуют данные Нацполиции, с которыми ознакомился ТАСС.

Самая большая группа, которая пыталась пересечь границу с начала 2025 года, состояла из 19 человек. Таким образом, число беглецов с начала года составляет минимум несколько тысяч человек и может превышать 30 тыс. человек. Размер "платы" за включение в такую группу составляет от $5 тыс. в сельских районах и до $12 тыс. в Киеве и Львове. Бегут украинцы прежде всего в Польшу и Молдавию, в меньшей степени - в Румынию, Венгрию и Словакию.

В июле зафиксировано 185 попыток переправить военнообязанных за границы, то есть каждый день в среднем фиксируется шесть таких попыток. При этом очевидно, что часть таких случаев не попадает в поле зрения правоохранительных органов Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.