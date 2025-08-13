Как отметила метеоролог Татьяна Позднякова, лучшая погода в Крыму, без осадков, но может быть усиление ветра, и умеренно жаркая температура воздуха в пределах 28-30 градусов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Атмосферная неустойчивость приведет в ближайшие дни к дождям на юге европейской России, температура при этом будет в диапазоне плюс 28-31 градуса. Об этом сообщила ТАСС метеоролог Татьяна Позднякова.

"На юге сохраняется пока что неустойчивая погода. Лучшая погода в Крыму, там без осадков, единственная может быть неприятность - усиление ветра, и умеренно жаркая температура воздуха в пределах 28-30 градусов. В общем на юге температура составляет 29-31 градус, это средняя температура, вполне комфортная для августа", - сказала она.

Метеоролог уточнила, что при этом в Сочи отмечается неустойчивая погода с дождями и грозами. Температура воздуха в этом регионе составляет около 30 градусов. "Крым в этом плане выигрывает, потому что там погода более сухая и из-за этого более комфортная", - сделала вывод Позднякова.