ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Работы по модернизации краеведческого музея завершили ко Дню Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае, который отмечает 13 августа свое 175-летие. В городе также открывается лечебный корпус районной больницы, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

13 августа в регионе празднуют юбилей города, с которого фактически стартовало освоение восточных рубежей России. 175 лет назад русский офицер-первопроходец и исследователь Геннадий Невельской заложил в устье Амура Николаевский пост, закрепив эти земли за Россией. За десятилетия менялись названия города и его статус, в начале XX века город сгорел, был восстановлен. При этом роль Николаевска-на-Амуре на протяжении всех прошедших лет оставалась неизменно значимой - за годы существования он стал центром промышленности, золото- и рыбодобычи, важнейшим морским и воздушным портом.

"Ко Дню города обновлен краеведческий музей имени исследователя Дальнего Востока В. Е. Розова в Николаевске-на-Амуре. Открывается и лечебный корпус центральной районной больницы", - сказали в правительстве.

Как сообщается в Telegram-канале главы региона Дмитрия Демешина, обновить залы музея и приобрести современное оборудование позволил новый нацпроект "Семья", частью которого стал федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Проведенные работы дали возможность открыть экспонаты, ранее хранившиеся в запасниках.

Подарком ко Дню города станет и лечебный корпус Центральной районной больницы, открытия которого ждали долгие годы. Мощности Николаевской центральной районной больницы размещены в нескольких зданиях разных годов постройки, одно из них возвели в 1904 году. Капитальный ремонт там делать нельзя, так как здание является объектом исторического наследия. Рядом возвели новый современный медицинский корпус, который вместит все отделения больницы, квалифицированную медпомощь там смогут получать жители северных территорий Хабаровского края. Объект был долгостроем.

"Николаевск-на-Амуре активно меняется, становится краше и современнее, в том числе, благодаря национальным проектам, а также инициативам самих жителей и участию в конкурсах территориальных общественных самоуправлений. Только за последние годы преобразился сквер, появились современная набережная, модельная библиотека, центр культурного развития, картодром и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком", - говорится в поздравлении главы региона с Днем города. В ближайших планах превратить местный аэропорт в региональный хаб для сообщения с северными районами.