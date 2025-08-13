По словам председателя комитета Госдумы по культуре, после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона против дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей в кино нагрузка на таких экспертов возрастет

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Штат экспертов Минкультуры РФ, проверяющих фильмы и сериалы для выдачи прокатного удостоверения, планируется расширить в связи с большим объемом работы. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе видеоинтервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Нужно сейчас увеличить штат этих людей. Это эксперты, которые работают в Министерстве культуры. У них обычный рабочий день, и вы не представляете, какое количество фильмов они ежедневно смотрят - документальные, игровые, сериалы разных жанров, кинокомедии, какие-то ужастики, боевики, романтические фильмы, патриотические", - пояснила Казакова.

Депутат призвала не воспринимать с иронией такую работу, так как она требует серьезного подхода и профессионального анализа. По словам главы комитета ГД, специалист за один рабочий день может посмотреть и проанализировать всего около 4,5 часов контента, так как он делает при этом пометки, фиксирует спорные моменты и так далее. Казакова подчеркнула также, что эксперты, занимающиеся просмотром и анализом фильмов в Министерстве культуры, имеют профильное образование.

"Мы уже с министром [культуры РФ] обсуждали, что количество этих людей должно быть увеличено в связи с тем, что теперь появляется еще и заявительный характер, когда они должны будут работать с обращениями и давать заключение, действительно ли что-то противоречит законодательству или противоречит указу президента №809 (о традиционных духовно-нравственных ценностях - прим. ТАСС", - сказала Казакова.