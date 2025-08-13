При выслуге более пяти лет стимулирующую надбавку рекомендуется установить в размере 15% от оклада, сообщил член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов предложил ввести надбавку к зарплате работникам культуры, имеющим стаж более 15 лет и госнаграды или ведомственные отличия. Об этом он сообщил в письме министру культуры Ольге Любимовой, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения обязательной надбавки, покрываемой за счет средств федерального бюджета, для работников культуры, имеющих трудовой стаж более 15 лет и имеющих государственные награды или ведомственные знаки отличия. Прошу вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложенной инициативы", - сообщил Гибатдинов.

Приказ министерства культуры содержит в себе рекомендацию по установлению стимулирующей надбавки работникам культуры за выслугу лет, отметил Гибатдинов. В частности, при выслуге более пяти лет стимулирующую надбавку рекомендуется установить в размере 15% от оклада сотрудника, добавил он.

"Стоит отметить, что не все учреждения культуры имеют возможность установить данную надбавку за счет собственного бюджета. Вместе с тем, указанная надбавка представляется справедливой, способствующей развитию культуры в Российской Федерации и поддерживает отечественных работников культуры", - сообщил сенатор.