На Сахалине появится первый исследовательский центр чистой воды в 2026 году

Как уточнил генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский, это будет единственная лаборатория на острове, которая сможет отслеживать органолептические, биологические и химико-биологические показатели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Первый в Сахалинской области специализированный исследовательский центр чистой воды заработает в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "РВК-Сахалин" (группа компаний "Росводоканал") Алексей Смоленский.

"В следующем году завершим. Это единственная лаборатория будет на острове, которая сможет и органолептические показатели отслеживать, биологические, химико-биологические. Там порядка 48 единиц оборудования, процентов 15 которого на острове никогда не было. Достаточно серьезное вложение. Порядка трети стоимости самой лаборатории - это технологическое оборудование", - сказал Смоленский.

Центр чистой воды строится на условиях государственно-частного партнерства согласно заключенным концессионным соглашениям "Росводоканала". Объем вложений превышает 250 млн рублей. Лаборатория будет оснащена современным аналитическим оборудованием производства ведущих мировых и отечественных компаний.