Студентов и молодых педагогов вузов, колледжей и школ выбрали из 246 претендентов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новых послов русского языка выберут на Всероссийском молодежном форуме "Машук". В ходе второго этапа отбора из 246 претендентов отобрали 57 участников из 26 регионов России - студентов и молодых педагогов из вузов, колледжей и школ, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

"В Пятигорске стартовал второй в 2025 году очный отбор участников в международную волонтерскую программу Института Пушкина "Послы русского языка в мире" на базе XVI Всероссийского молодежного форума "Машук". На очный этап второго в 2025 году отбора волонтеров программы "Послы русского языка в мире" из 246 претендентов было отобрано 57 кандидатов из 26 регионов Российской Федерации - студенты и молодые педагоги из вузов, колледжей и школ нашей страны", - сообщили там.

Ректор института Никита Гусев рассказал ТАСС, что этот год - особенный, так как программе "Послы русского языка в мире" исполняется 10 лет. "Всероссийский форум "Машук" - одно из крупнейших событий для российской молодежи. Первый отбор послов русского языка в рамках форума состоялся тут шесть лет назад, и с тех пор это стало доброй традицией. Мы рады расширению сотрудничества в реализации просветительских, молодежных и гуманитарных проектов", - сказал он.

"Сегодня крайне важно уделять особое внимание сохранению, развитию и популяризации русского языка, отражающего наши духовно-нравственные ценности и самобытность. Центр знаний является ключевым партнером Всероссийского молодежного форума "Машук", на площадке которого реализуется множество важных просветительских и волонтерских проектов, в том числе уже традиционно проходит отбор послов русского языка. Уверен, такие инициативы позволяют укрепить международный диалог и дают исчерпывающее представление о русском культурном коде", - отметил гендиректор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

По словам директора Всероссийского молодежного форума "Машук" Ивана Пальцева, на форуме созданы все условия, чтобы каждый участник мог перенять лучшие практики и предложить собственные новаторские решения.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" включает в себя две смены и более 10 тематических направлений, которые затронут все аспекты развития педагогики и наставничества в России.

В ходе отбора методисты программы и действующие послы русского языка проведут для кандидатов занятия и мастер-классы по методике преподавания русского языка как иностранного, основам страноведения и интерактивным образовательным технологиям. Участникам отбора предстоит совместно подготовить творческие номера, направленные на продвижение русского языка и культуры в мире, а также разработать и представить на форуме фрагмент урока русского языка как иностранного. Волонтеры, успешно прошедшие отбор, смогут отправиться в свою первую экспедицию уже этой осенью.

О программе

"Послы русского языка в мире" - международная волонтерская программа, участники которой в возрасте от 18 до 30 лет в увлекательной игровой форме знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, традициями и культурой России, мотивируют российских детей к чтению, повышению грамотности, изучению истории и культуры страны. Программа реализуется Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества, Росмолодежи и других государственных и общественных структур с 2015 года.