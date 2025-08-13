Среди поступивших на платную основу - граждане КНР, Германии и Великобритании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского" зачислит 63 студентов из других стран: 50 на платной основе и 13 по государственной линии. Об этом говорится в официальном документе о приемной кампании 2025-2026, с которым ознакомился ТАСС.

"Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского направляет ответы на вопросы по теме завершения приема абитуриентов. <…> От иностранцев, претендующих на платную форму обучения, было получено 101 заявление. В результате пройденных вступительных испытаний получили проходной балл и рекомендованы к зачислению на первый курс программ специалитета 50 человек. Это граждане КНР - 48 человек, Германия - 1, Великобритания - 1", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что 15 человек подали заявления на обучение по программе государственной линии, при которой гражданин стран СНГ имеет право обучаться в России на бюджетном основании. "Успешно прошли вступительные испытания и рекомендованы к зачислению 13 человек. Это граждане Республики Узбекистан (фортепиано - 1 человек, скрипка - 1, контрабас - 1), Республики Казахстан (фортепиано - 1), Республики Беларусь (композиция - 1), Латвии (скрипка - 1), Монголии (альт - 1), Испании (фортепиано - 2), Японии (фортепиано - 2), КНР (оперно-симфоническое дирижирование - 1)", - сказано в документе.

Прием документов в образовательном учреждении высшего образования проходил с 20 июня по 15 июля 2025 года.