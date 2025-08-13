Об этом сказано в исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "Онин"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тюмень занимает первое место по числу домашних питомцев на семью - в 21% опрошенных из них проживают четыре и более животных, сказано в исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "Онин", с которым ознакомился ТАСС.

"Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье: 21% опрошенных имеют четырех и более животных. Высокие значения также зафиксированы в Казани, Ростове-на-Дону и Москве - по 17%. Наименьшая доля отмечена в Новосибирске (3%), Воронеже (8%) и Санкт-Петербурге (9%)", - сказано в исследовании.

По данным опроса, выбор домашнего животного заметно различается в зависимости от региона. Так, кошек больше всего держат в Казани (94%) и Новосибирске (89%), собак - в Ростове-на-Дону (57%) и Тюмени (49%). Птицы лидируют по популярности в Тюмени (13%), Самаре и Воронеже (по 11%). Рыбок чаще выбирают в Тюмени (16%) и Новосибирске (15%).

Максимальное количество домашних животных заводит молодежь в возрасте 18-24 лет. Из них 15% имеют четырех и более животных, а 14% - трех.

По данным исследования, половина россиян (49%) держит одного питомца, 27% - двух животных, 11% - трех и 13% - четырех и более. При этом, более четырех животных чаще заводят женщины - 16% против 10% среди мужчин, тогда как мужчины чаще ограничиваются одним питомцем - 54% против 44% среди женщин.

Кошек преимущественно заводят женщины - их среди владельцев 85%. А мужчины чаще выбирают необычных питомцев: например, рыбок (12% против 9% у женщин) и черепах (5% против 3%).

​​​​Траты на питомцев

По данным опроса, каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч руб. в месяц. "34% россиян тратят на одного питомца от 2000 до 4000 рублей в месяц, 30% - менее 2000 рублей, 18% - от 4000 до 5000 рублей. 3% тратят свыше 7000 рублей", - сказано в исследовании.

Главная статья расходов - корм. Его покупают 95% владельцев, а доля в заказах категории зоотоваров превышает 81%. На втором месте - наполнители (57% покупателей, почти 9% заказов), на третьем - лакомства (56% и около 4% соответственно). Среди них наиболее популярны мясные палочки, снеки с птицей и мягкие угощения для дрессировки.

Также востребованы продукты с функцией очистки зубов и витаминные добавки для поддержания иммунитета. Часто хозяева также приобретают витамины для животных - 38%, игрушки и средства ухода - 32%, а вот одежду и аксессуары покупают лишь 7% опрошенных.

Места покупки распределились почти поровну: 27% опрошенных выбирают офлайн-зоомагазины и маркетплейсы, 23% - супермаркеты, 11% - онлайн-зоомагазины.

Опрос проводился с 27 июня по 9 июля 2025 года, охват составил 1200 пользователей в возрасте от 18 до 66 лет.