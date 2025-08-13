Метеоролог Татьяна Позднякова уточнила, что такая температура воздуха вполне комфортна и соответствует климатической норме августа для Московского региона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Дневная температура воздуха в Москве к 16 августа может подняться до 25 градусов, ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщила ТАСС метеоролог Татьяна Позднякова.

"В четверг температура в Москве составит 22-24 градуса, чем же не лето? Нужно сказать, что более комфортная, а именно сухая и солнечная погода, ожидает жителей столичного региона в пятницу и субботу, осадков не ожидается. Днем в пятницу максимальная температура составит где-то 22-24 градуса, а в субботу может быть 25 градусов, в воскресенье ситуация аналогичная", - сказала она.

Позднякова уточнила, что такая температура воздуха вполне комфортна и соответствует климатической норме августа для Московского региона.