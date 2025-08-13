Starlink официально начал работать в Казахстане

До этого доступ в сеть через Starlink осуществлялся в республике в пилотном режиме для реализации проекта по подключению к интернету школ в отдаленных районах и не был официально доступен для населения

АСТАНА, 13 августа. /ТАСС/. Дочерняя структура американской корпорации Илона Маска SpaceX - Starlink - официально начала предоставлять услуги доступа в интернет на территории Казахстана с 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

По данным ведомства, "благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX".

На сайте Starlink при переходе из Казахстана также можно увидеть тарифы. Согласно информации на портале, за подключение интернета дома минимальная плата составляет 23 тыс. тенге в месяц ($42) с ограничениями скорости доступа, без них - от 31 тыс. тенге в месяц ($57). Доступ в интернет для путешествующих обойдется минимум в 26 тыс. тенге в месяц ($48), однако за эти деньги компания предлагает 50 Гб трафика, безлимитный начинается от 52 тыс. тенге за месяц ($96). Также на сайте предлагается купить оборудование для приема сигнала от спутников и доступа в сеть.

Соглашение, которое дало возможность американской компании выйти на рынок республики, было подписано между министерством и Starlink в июне. До этого в стране доступ в сеть через Starlink осуществлялся в пилотном режиме для реализации проекта по подключению к интернету школ в отдаленных районах и не был официально доступен для населения.

В 2024 году власти республики рассматривали возможность запрета ввоза на территорию страны терминалов Starlink, мотивировав это угрозами безопасности, так как в республике запрещено использовать сети связи, управляемые из-за рубежа. О введении запрета в действие не сообщалось, после чего власти объявили о договоренностях с компанией о том, что она будет соблюдать законы Казахстана.