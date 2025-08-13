За 2025 год полиция Казахстана в интересах СНГ разыскала 374 преступника

Пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, сообщил глава МВД республики Ержан Саденов

АСТАНА, 13 августа. /ТАСС/. Полиция Казахстана, помогая странам СНГ, за 2025 года разыскала 374 преступника. Об этом заявил глава МВД Казахстана Ержан Саденов на заседании Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ.

"В этом году в интересах стран СНГ полицией Казахстана разысканы 374 преступника, включая лиц, десятилетиями скрывавшихся от правосудия за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, в том числе трех транснациональных, занимавшихся производством и сбытом синтетических наркотиков. Задержаны 119 граждан государств СНГ. Считаю необходимым активизировать работу по проведению совместных специальных операций, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика с задержанием всех участников преступной цепочки", - сказал Саденов.

Для того чтобы усилить борьбу с незаконной миграцией, глава МВД Казахстана предложил улучшить механизмы обмена информацией, оптимизировать сроки исполнения взаимных запросов, а также отметил необходимость корректировки международных правовых актов.