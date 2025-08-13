Как отметила и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец, вместе с ростом числа заявлений значительно выросли и проходные баллы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Количество абитуриентов, подавших документы в Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, в 2025 году выросло на 25%. Одной из самых востребованных стала программа "Управление бизнесом в сфере туризма", включающее экономические дисциплины, сообщила ТАСС и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.

"В этом году в Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга подали документы на 25% больше абитуриентов, чем годом ранее. Вместе с ростом числа заявлений значительно выросли и проходные баллы. Рост конкурса и проходных баллов - результат целенаправленной работы вуза по "пересборке" портфеля образовательных программ и их ориентации на перспективы развития региона и построения карьеры молодых специалистов на Камчатке", - рассказала Ребковец.

В 2025 году в университет поступили 14 высокобалльников, набравших свыше 210 баллов в сумме за три экзамена ЕГЭ. Среди них выпускники камчатских школ и абитуриенты из других регионов России.

Камчатский госуниверситет - ведущий вуз Камчатки, который в 2022 году стал получателем гранта по специальному треку программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты". Вуз ведет подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий, оборудования для экономики ДВФО. На базе университета работает лаборатория экспериментальной климатологии, ведется работа по сохранению исчезающих языков, подготовка специалистов по вулканологии и сейсмологии. Всего в университете обучается порядка 1,8 тыс. студентов.