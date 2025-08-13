Метеоролог отметила, что температура воды в столичном регионе постепенно понижается

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Волна тепла, которая прогнозируется в Москве и области в выходные, не будет продолжительной, к началу следующей недели температура понизится. Об этом сообщила ТАСС метеоролог Татьяна Позднякова.

"Надолго волна тепла, [прогнозирующаяся в выходные], не задержится в столичном регионе, потому что в воскресенье характер погоды будет меняться, она будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. В ночь на воскресенье ожидается кратковременный дождь, днем он сохранится. Ночью станет чуть прохладнее, в пределах 13-14 градусов, а дневная температура будет в пределах 17-22 градусов. И волна относительной прохлады продержится до следующих выходных, которые вновь обещают и сухую, и солнечную, и относительно для августа теплую погоду", - сказала она.

Позднякова отметила, температура воды в столичном регионе постепенно понижается. На текущий момент температура воды в Истринском водохранилище составляет 16-17 градусов. "В наших широтах никогда не бывает температуры воды в глубоких водоемах, водохранилищах и реках больше 22-23 градусов. Сейчас август, вода начинает постепенно остывать", - заключила она.