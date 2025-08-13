Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты региона, в процессе обучения с целью трудоустройства участников программы будут предлагаться вакансии в исполнительных органах Республики Крым, муниципальных образованиях региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Обучение крымчан-участников СВО, которые прошли конкурсный отбор кадровой программы "Герои Крыма", начнется 15 сентября и продлится почти год - до июня 2026 года, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

"Образовательная часть программы будет реализована в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского. Обучение, включающее проведение стажировок в органах власти и индивидуальное сопровождение, начнется с 15 сентября и будет длиться до июня 2026 года. В процессе обучения с целью трудоустройства участников программы будут предлагаться вакансии в исполнительных органах Республики Крым, муниципальных образованиях региона", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что для действующих участников СВО, которые также успешно прошли отбор по программе, предусмотрен отложенный старт обучения.

Программа "Герои Крыма" - аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Отбор участников программы проводился общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова. По итогам отбора обучение будут проходить 57 крымчан-участников СВО.