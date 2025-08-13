В Сколково представят линейку беспилотников Supercam

В "Беспилотных системах" уточнили, что флагманским продуктом ГК является комплекс с беспилотными летательными аппаратами Supercam S350

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Линейку беспилотных систем Supercam покажут в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково. Об этом сообщили в ГК "Беспилотные системы".

"Группа компаний "Беспилотные системы" на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" представит беспилотную авиационную систему Supercam S350, конвертоплан (аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный беспилотный самолет Supercam S150 и коптер Supercam X4. Экспозиция разместится на объединенном стенде Удмуртской Республики. На сегодняшний день Удмуртия входит в топ-5 регионов России по развитию направления беспилотной авиации", - заявили в организации.

В "Беспилотных системах" уточнили, что флагманским продуктом ГК является комплекс с беспилотными летательными аппаратами Supercam S350. "Оптимальный инструмент для воздушного мониторинга в видимом и инфракрасном спектре, аэрофотосъемки, лазерного сканирования. Может применяться в сфере геодезии, картографии, строительства: для создания топографических планов для инженерных и строительных сооружений; создания и обновления топографических карт и трехмерных моделей для строительного проектирования и прочих задач", - рассказали в организации.

В ГК отметили, что продукция марки Supercam активно применяется в нефтегазовом секторе и сфере электроэнергетики. "Например, конвертопланы Supercam SX350 с возможностью вертикального взлета и посадки проводят диагностику состояния воздушных линий (ЛЭП). Процесс распознавания дефектов проводится в специально разработанном программном комплексе, система позволяет в автоматическом режиме по фотографиям электросетевых объектов выявлять десятки критичных дефектов, составляющих более 90% причин всех авариных отключений, и своевременно информировать оператора", - говорится в сообщении.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.