По данным киберполиции, гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы, и сообщают о положенном вычете в размере 14 тыс. за обучение

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мошенники стали похищать коды авторизации от значимых сервисов под предлогом налоговых вычетов. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем Telegram-канале.

По данным киберполиции, людям звонят от имени ФНС или соцслужбы, и сообщают о положенном вычете в размере 14 тыс. за обучение. Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из СМС.

"Получив желаемое, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет", - пояснили в управлении.

В МВД напомнили, что получить достоверную информацию по данному вопросу можно на официальном сайте ФНС России, также можно лично посетить налоговую инспекцию или МФЦ.