На Камчатке перебои с интернетом объяснили повреждением кабеля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Временные перебои с интернетом на Камчатке 13 августа связаны с повреждением кабеля в городе Елизове, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростелекома.

Днем 13 августа жители Камчатки фиксировали перебои с мобильной связью и интернетом.

"Во время несогласованных земляных работ в Елизове был поврежден магистральный кабель, что привело к кратковременному снижению скорости интернета. Сейчас сети связи работают в штатном режиме. Замена поврежденного участка пройдет в ночное время и не затронет абонентов - на время ремонтных работ их переведут на резервный канал", - рассказали в компании.