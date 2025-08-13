Стоимость авиабилетов составит 9 тыс. рублей для всех жителей региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Субсидированный рейс с Камчатки до Владивостока будет запущен в сентябре 2025 года, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Одна из самых острых и часто поднимаемых жителями проблем - непомерно высокая стоимость авиабилетов во Владивосток. Самый популярный для нас дальневосточный маршрут обходится вдвое дороже, чем перелет в Москву. Восстановить справедливость в этом вопросе удалось благодаря последовательной работе с федеральным центром. С сентября 2025 года запускаем программу субсидированных авиаперелетов во Владивосток. Теперь стоимость авиабилетов составит 9 000 рублей для всех жителей Камчатки", - написал губернатор Камчатки.

Уточняется, что общий объем финансирования программы - более 148,5 млн рублей. На первом этапе программа будет действовать до 30 ноября 2025 года.

В настоящий момент, стоимость перелета с Камчатки до Владивостока летом иногда превышает 40 тыс. рублей в одну сторону. Для сравнения, улететь в Москву и обратно по субсидированному тарифу стоит 28 тыс. рублей.