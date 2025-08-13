По состоянию на 1 августа в регионе зафиксировано 3 484 пожара, а за аналогичный период прошлого года произошло 5 863 возгорания

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Количество пожаров в Луганской Народной Республике с января по июль 2025 года составило порядка 3,4 тыс., это почти в 2 раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"По состоянию на 1 августа на территории ЛНР зафиксировано 3 484 пожара, за аналогичный период прошлого года произошло 5 863 возгорания", - сказал он.

Кацавалов добавил, что на объектах инфраструктуры региона с начала года произошло 63 пожара, а за первые семь месяцев 2024-го - 33.

По его словам, наибольшее количество пожаров с января произошло на территории Стахановского городского округа - 228, Краснодонского муниципального округа - 203 и Антрацитовского муниципального округа - 204 возгорания.