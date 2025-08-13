Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на реки до улучшения гидрологической обстановки

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют резкий подъем уровня воды в малых реках Хабаровского края из-за ливней с грозами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате прогнозируемых на территории региона 14 августа кратковременных дождей, местами ливней с грозами, имеется вероятность резких подъемов уровней воды на реках на 1-1,5 метра, местами с достижением отметок неблагоприятного явления, в том числе там, где нет гидрологических наблюдений", - говорится в сообщении.

Наиболее неблагоприятная гидрологическая обстановка может сложиться на реках Хабаровского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского районов и Охотского округа.

Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на реки до улучшения гидрологической обстановки.