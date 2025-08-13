Пеплопада в Петропавловске-Камчатском не зафиксировано, в городе низкая облачность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Облако пепла от извержения Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского, однако пеплопада не зафиксировано. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Распространение пеплового облака на юго-запад от вулкана зафиксировано на спутниковом снимке Himawari-9. Пепловое облако размером 350х110 километров продолжает перемещаться на высоте 4,5 км", - рассказали ученые. В Telegram-канале организации сообщили, что "пепловое облако от извержения вулкана Ключевской над Петропавловском".

Как передает корреспондент ТАСС на Камчатке, пеплопада от извержения вулкана в столице региона не зафиксировано. В городе низкая облачность.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.