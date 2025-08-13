Его заочно арестовали сроком на два месяца

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Химок Николай Минаев покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документу, 9 июня Минаеву стало известно о планируемых в отношении него оперативно-следственных мероприятиях. На следующий день он написал заявление на отпуск и вечером 10 июня скрылся.

"11 июня 2025 года возбуждено два уголовных дела в отношении Минаева Н. В., занимавшего должность первого заместителя главы администрации Химок, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, сопряженных с получением взяток в связи с заключением муниципальных контрактов. 23 июня принято решение о привлечении в качестве обвиняемого Минаева Н. В., который скрылся и 11 июня был объявлен в розыск, 18 июня 2025 года - в межгосударственный розыск в связи с получением информации о том, что 10 июня 2025 года Минаев покинул территорию РФ и не возвращался", - сказано в документе.

Уголовные дела соединены в одно производство.

В документе отмечается, что два сообщника Минаева дали показания, обличавшие его как руководителя их преступной деятельности. 10 июня в отношении них тоже возбуждены уголовные дела.

2 июля Тверской суд Москвы заочно арестовал Минаева сроком на два месяца.