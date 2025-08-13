Посольство РФ в Черногории рекомендовало избегать опасных районов из-за пожаров

По данным властей страны, сильный ветер и высокая температура осложняют борьбу с огнем, охватившим значительные территории

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Посольство России в Черногории порекомендовало российским гражданам избегать районов повышенной опасности на фоне масштабных лесных пожаров в стране и сообщило об отсутствии информации о пострадавших или эвакуированных россиянах.

"Посольство не получало информации о пострадавших или эвакуированных гражданах России. Необходимые рекомендации размещены на сайте дипломатического представительства. В МИД Черногории направлен запрос о наличии среди пострадавших россиян", - заявили там в ответ на запрос ТАСС.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и распространяющимися пожарами на территории Черногории при планировании поездок необходимо избегать посещения районов повышенной опасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуем четко следовать предписаниям черногорских властей", - говорится в опубликованном на сайте посольства предупреждении.

По данным властей Черногории, сильный ветер и высокая температура осложняют борьбу с огнем, охватившим значительные территории. В тушении пожаров задействованы силы армии, полиции и экстренных служб, применяются вертолеты и спецтехника. 11 августа Сербия направила в соседнюю страну вертолет российского производства "Камов" грузоподъемностью пять тонн, который уже работает в районе Подгорицы.